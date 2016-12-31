taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Alanya'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 22 akademisyenden 8'i tutuklandı.

DHA | 31.12.2016 - 15:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında temmuz ayında açığa alınan ve haklarında işlem başlatılan Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) görevli 3'ü kadın 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri tarafından 15 Aralık'ta sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

30 SAAT İFADE VERDİLER

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler yaklaşık 30 saat ifade verdi. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden Adnan B., Ali Rıza A., Mehmet S.A., Muharrem A., Ufuk D., Ali Cüneyt Ç., Osman B. ve Mehmet K.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün ev toplantılarına katıldığı, yayın organlarına abone olduğu, örgüte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek eğitim verdiği ve 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettikleri belirlendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

419
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

58
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

141
Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

22
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

21
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

337
Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM