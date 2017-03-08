Alanya’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olan 2 kişinin ilçeye geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli A.E. (40) ve Iraklı Z.H.’nin (33) Mahmutlar Mahallesi’nde bir evde kaldığını tespit etti.

KALDIKLARI EVE OPERASYON YAPILDI

TEM ekipleri, özel harekat ekiplerinden de destek alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. ve Z.H. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. ve Z.H., işlemlerinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.