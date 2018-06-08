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Alanya'da dilenci operasyonu

Alanya'da sivil zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen dilencileri yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı.

İHA | 08.06.2018 - 19:07..
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emine Özmüftüoğlu Camii önünde Cuma namazı sonrası dilenci operasyonu yaptı.

"BU TUR KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Operasyonda vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen 2’si çocuk 1’i kadın 4 dilenci yakalanarak Alanya Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

Alanya'da dilenci operasyonu

Bu tür operasyonların sıklıkla sürdürüleceğini belirten yetkililer, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiği aktardı. Ayrıca operasyon kapsamında cami önlerinde seyyar satıcılık yapan kişilere yönelikte çalışma yapılarak haklarında cezai işlem uygulandı.

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