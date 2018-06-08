Alanya'da dilenci operasyonu

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emine Özmüftüoğlu Camii önünde Cuma namazı sonrası dilenci operasyonu yaptı.

"BU TUR KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Operasyonda vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen 2’si çocuk 1’i kadın 4 dilenci yakalanarak Alanya Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

Bu tür operasyonların sıklıkla sürdürüleceğini belirten yetkililer, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiği aktardı. Ayrıca operasyon kapsamında cami önlerinde seyyar satıcılık yapan kişilere yönelikte çalışma yapılarak haklarında cezai işlem uygulandı.