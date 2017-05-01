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Alanya'da kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya yaptığı operasyonda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirildi.

01.05.2017 - 14:38
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ve bandrolsüz içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

15 BİN ŞİŞE KAÇAK VE BANDROLSÜZ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenleyen ekipler, koliler içerisinde çeşitli markalarda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi. Depodan çıkarılan 2 kamyon dolusu içki polis merkezine getirildi. İçki şişelerinin bulunduğu koliler mobil nakliye asansörleriyle Emniyet Müdürlüğü binasının üçüncü katındaki KOM Grup Amirliği'ne çıkarıldı.

Alanya'da kaçak içki operasyonu

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. adlı şüphelinin ise firari olduğu belirtildi.

Alanya'da kaçak içki operasyonu

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