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Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

Alanya'nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu.

DHA | 22.12.2016 - 09:17
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Alanya Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı.Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Tırlar Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

5 OKUL TATİL EDİLDİ

Kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda yarın (Perşembe) eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

ADANA-ŞANLIURFA KARAYOLUNDA ULAŞIM SIKINTISI

Kar ve tipi nedeniyle Adana-Şanlıurfa karayolunda önemli aksamalar yaşanıyor. Vatandaşlar yollarda kaldı. Bir saatlik yolu 7 saattir aşamadığını kaydeden bir vatandaş, otobüslerin bekleme yerlerine çekildiğini belirtti.

Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

Alanya'da kar yağışı hayatı felç etti

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