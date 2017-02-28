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Alanya'da kedileri zehirleyen Rus yakalandı

Alanya'da 30 kedinin zehirlenerek telef edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada Rus uyruklu 53 yaşındaki Valery V. gözaltına alındı.

28.02.2017 - 09:35
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Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde geçen cuma günü yaklaşık 30 sokak kedisi telef edildi.

Bölge halkı ve hayvanseverler kedilerin zehirlendiğini belirtirken, duruma tepki gösterdi.

KAYITLAR İNCELENDİ

Mahallede araştırma yapan vatandaşlar siteler ve apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde elinde poşetle mahallede dolaşan bir kişi olduğunun fark edilmesi üzerine durum jandarmaya haber verildi.

Alanya'da kedileri zehirleyen Rus yakalandı

1 RUS GÖZALTINDA

Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri kamera görüntülerindeki kişinin aynı mahallede yerleşik yaşayan Rus uyruklu Valery V. adlı erkek olduğunu belirledi. Jandarma şüpheliyi bugün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Karakola götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Alanya'da kedileri zehirleyen Rus yakalandı

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