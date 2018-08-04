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Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

Antalya Alanya'da midibüsün devrilmesi sonucunda aralarında kız Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

DHA | 04.08.2018 - 21:53..
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Alanya Belediyesi'ne ait 07 E 9119 plakalı midibüs, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

22 KİŞİ YARALANDI

Kazada, aralarında kız Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA BİLGİ ALDI

Öte yandan, bir dizi temaslar için ilçeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

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