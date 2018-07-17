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Alanya'da Rus turist Ukraynalı turisti döverek öldürdü

Antalya Alanya'da tatil yapan 30 yaşındaki Rus turist, Rusya-Hırvatistan maçında Hırvatistan'ı desteklediği için 57 yaşındaki Ukraynalı Andrey Sova'yı döverek öldürdü.

DHA | 17.07.2018 - 19:05..
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ukraynalı Andrey Sova ile Rus A.P., 7 Temmuz'da Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Rusya- Hırvatistan maçını otelde izledi.

RUS TURİST, UKRAYNALI TURİSTİ ÖLDÜRDÜ

Normal süresi 2- 2 biten maçta iddiaya göre Sova, Hırvatistan'ı destekledi. Penaltılarda Rusya'nın 4-3'lük skorla elendiği maçta, Andrey Sova'nın Hırvatistan'ın gol atmasına sevinmesine A.P. tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada aldığı yumruk ve tekmelerle ağır yaralanan Sova, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Andrey Sova, 14 Temmuz'da yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Alanya'da Rus turist Ukraynalı turisti döverek öldürdü

A.P TUTUKLANDI

Andrey Sova'yı darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen A.P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.P. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine dün tekrar gözaltına alınan A.P., Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Alanya'da Rus turist Ukraynalı turisti döverek öldürdü



Alanya'da Rus turist Ukraynalı turisti döverek öldürdü

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