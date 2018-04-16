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Alanya'da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

İHA | 16.04.2018 - 20:05..
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 7 şüphelinin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G. ve İ.T. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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