Alanya'da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 7 şüphelinin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK
Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G. ve İ.T. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.