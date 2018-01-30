Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti.

ALANYA'DA DENİZ KEYFİ

Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi.

Alanya'da pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunda yağış tahminleri yapılıyor.





























