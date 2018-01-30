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Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havada tatilciler sahile indi. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

DHA | 30.01.2018 - 18:48..
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Alanya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti.

ALANYA'DA DENİZ KEYFİ

Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi.

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi.

Alanya'da pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunda yağış tahminleri yapılıyor.

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi

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