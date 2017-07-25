Alanya'da yaşayan Almanlar hallerinden memnun

Alanya'da yaşayan yaklaşık 10 bin Alman vatandaşı, Türkiye'de yıllardır mutlu şekilde yaşadıklarını vurgulayarak, Türk-Alman ilişkilerindeki gerilime rağmen Türkiye'den ve halkından hiçbir baskı ve şiddet görmediklerini ifade ediyor.

Alanya'dan kısa süre önce ev satın alan Petra Erika Kastner, ilk etapta eşinin sağlık sorunlarından ve Türkiye'nin ikliminden dolayı burayı tercih ettiklerini belirtti.

"ORTAM SÖYLENİLDİĞİ GİBİ DEĞİL"

Türkiye'de son derece mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüklerini söyleyen Kastner, Türk-Alman ilişkilerinin eşini ve kendisini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.

Kastner, "İlk nedenimiz sağlık ve iklimdi ama gelip buradaki insanların sıcak ve cana yakınlığını görünce mutluluğumuz katlandı. Ortam çok güzel. Hiç de söylenildiği, anlatıldığı gibi değil. Tam tersi biz çok memnunuz hatta oturmak için müracaat ediyoruz." dedi.

"TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ O KADAR BÜYÜK Kİ"

Politik nedenlerden dolayı Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmasından rahatsız olduğunu dile getiren Kastner, Türkiye'nin tam tersi seyahate müsait olduğuna işaret etti.

İnsanların misafirperver olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Kastner, "İnşallah bu sıkıntılar geçici olur ve Türk-Alman dostluğuna bir zarar gelmez. Hükumetler arası problem biz halkları üzüyor ve düşündürüyor. Almanya'da da yaşasak kalbimiz sevgimiz burada. İki hükumet arasındaki kriz halkları umarım etkilemez. Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada yaşamaktan memnun ve mutluyuz. Kısacası Türk misafirperverliği ve yardımseverliği o kadar büyük ki anlatılmaz yaşanır ve biz bunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"ALMANYA'DA ÇOK ABARTILI KONUŞMALAR YAPILIYOR"

Kastner'in eşi emekli Helmut Manfred Kastner (63) ise Türkiye'ye 4 kez tatile geldiklerini, her gelişlerinde beğenilerinin daha da arttığını sonunda yerleştiklerini belirtti. Kastner, "Hava çok güzel, insanlar sıcak ve cana yakın. Sadece Türk- Alman ilişkilerindeki gerilim bizi çok üzüyor. Almanya'da çok abartılı konuşmalar yapılıyor. Biz Türkler'i, onlar da bizi çok seviyor, burada çok mutluyuz, evimizi severek aldık. Benim tavsiyem politikacılar oturup konuşsun, akılcı mantıklı bir şekilde bunu çözsünler. Bu dostluğun ebedi olması için elimizden geleni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"KORKU HİSSETMİYORUM"

Alanya'da 11 yıldır yaşayan Ursula Greune ise Türkiye'ye yerleşmeden önce tatile geldiğini ifade etti. Greune, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmamasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Yine de bu durumun Alanya'daki yaşantısını etkilemediğine dikkati çeken Greune, "Yaşanan olaylar bizi de geriyor ama sıkıntı yaşamıyorum ve burada gayet mutluyum. Hiçbir korku hissetmiyorum." dedi.

Greune, Türk Alman ilişkilerindeki sorunun diyalogla ortadan kalkacağını inandığını belirterek, aileler arasında da zaman zaman seslerin yükseldiğini, iki dost ülke arasındaki sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Alanya'da sadece Almanların yaşamadığını, çok fazla milletten insanın buraya yerleştiğini hatırlatan Greune, "Burada yaşayan tüm yabancıların huzurlu ve mutlu yaşaması için herkes elinden geleni yapıyor. Buradaki yabancılar ülkelerinden daha mutlu yaşıyorlar." dedi.

"İNANILMAZ DERECEDE MUTLU HİSSEDİYORUM"

Armin Kuschmann adlı 67 yaşındaki Alman ise Alanya'ya bir yıl önce yerleştiğini söyledi. Alanya'da aşkını, sevdiğini bulduğunu anlatan Kuschmann, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce tanışmıştık. Buraya onu ziyarete geldim ve burayı çok sevdim. O yüzden burada kalmaya karar verdim. Oysa Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiştim. İlk gelişimdi ve kaldım. Çünkü insanlar ve ülke beni çok şaşırttı. Çok mükemmel bir halkı var. Kendimi inanılmaz derece mutlu hissediyorum."

Kuschmann bu tür krizlerin her yerde olduğuna işaret ederek, bunların geçeceğine inandığını söyledi. Yaşadığı bir yılda Türk halkının Alman halkına karşı fikrinde olumsuz anlamda bir değişimi görmediğini de dile getiren Kuschmann, politikacılara daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.