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Alanya'da yaz bitmedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler plajlara adeta akın etti.

09.10.2017 - 18:26
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İlçede gece etkili olan yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi tatilcileri sevindirdi. Öğlen saatlerinde açan güneş, vatandaşları ve tatilcileri kapalı alanlardan sokağa çıkardı.

TATİLCİLERİN DENİZ KEYFİ

Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajları ise yerli ve yabacı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilcilerden kimi güneşlenirken kimileri de dalgalı olmasına rağmen denizin keyfini çıkardı.

Alanya'da yaz bitmedi

HAVA SICAKLIĞI 25 DERECE

Alanya Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yağışın etkisini yitirdiği, deniz suyu ve hava sıcaklığının 25 derece olduğu bildirildi.

Alanya'da yaz bitmedi

Alanya'da yaz bitmedi

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