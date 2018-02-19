Alanya’da yol açma çalışmaları

Alanya’nın Süleymanlar Mahallesi’nde yaşayan sekiz çocuklu Aydın ailesi, yollarının açılması için Alanya Belediyesine başvurdu.

ÇOCUKLARIN OKULA GİTMESİ ZORLAŞIYORDU

Başvurunun ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile yolun açılması için çalışma başlatıldı. Sekiz çocuğu olduğunu söyleyen Naciye Aydın, “özellikle çocuklarımın okula gidip gelmeleri çok zordu.

46 YILLIK ÇİLE SON BULDU

Yolumuz olmadığı için evimizin eksiklerini sırtımızda 1 kilometre mesafede taşımak zorundaydık. Başkanımız sağ olsun anında sesimizi duydu ve 46 yıldır çektiğimiz bu çileye son verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sadece benim değil çocuklarımın da duasını aldı” dedi.