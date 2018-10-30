Alanya’da deniz keyfi

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahillerde oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"ALANYA BANA GÖRE CENNETTEN BİR KÖŞE"

Hatay'dan tatil için Alanya'ya gelen Özhan Akçam, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi. Akçam, "Alanya'ya 4 günlüğüne gelmiştim ama yaklaşık 4 aydan beri buradayım. Alanya'ya çok güzel ve mükemmel bir yer. Buranın deniz ve havası çok güzel şu an Hatay'da yağmur yağıyor. Soğuk hava hakim olmasından dolayı bir çok yerlerde soba kuruldu ve Türkiye'nin bir çok bölgesinde kar yağışı var. Alanya'da inanılmaz bir güzellik var bunu yaşamak lazım. Alanya bana göre cennetten bir köşe." dedi.

Alanya’ya deniz keyfi İZLE



GÜNEŞLİ HAVA HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24.1 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 56 olduğu ilçede güneşli havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi.