taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4815
Euro
6.23405
Altın
1225.09
Borsa
90587.54
Gram Altın
215.45

Alanya’da deniz keyfi

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilciler denizin tadını çıkarttı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 17:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahillerde oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya’da deniz keyfi

"ALANYA BANA GÖRE CENNETTEN BİR KÖŞE"

Hatay'dan tatil için Alanya'ya gelen Özhan Akçam, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi. Akçam, "Alanya'ya 4 günlüğüne gelmiştim ama yaklaşık 4 aydan beri buradayım. Alanya'ya çok güzel ve mükemmel bir yer. Buranın deniz ve havası çok güzel şu an Hatay'da yağmur yağıyor. Soğuk hava hakim olmasından dolayı bir çok yerlerde soba kuruldu ve Türkiye'nin bir çok bölgesinde kar yağışı var. Alanya'da inanılmaz bir güzellik var bunu yaşamak lazım. Alanya bana göre cennetten bir köşe." dedi.

Alanya’ya deniz keyfi İZLE

GÜNEŞLİ HAVA HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24.1 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 56 olduğu ilçede güneşli havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

Alanya’da deniz keyfi

Alanya’da deniz keyfi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

49
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

407
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

79
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

41
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

266
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

151
Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM