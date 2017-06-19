Alanya'ya gemiyle gelen Lübnanlılara mehterli karşılama

Gemiden inen Lübnanlı yolcular Alanya Belediyesi Mehter Takımı'nın çaldığı marşlarla karşılandı.

Mehter'in çaldığı 'Ceddin deden' ve 'Genç Osman' marşlarıyla gemiden inen turistlerden bazıları mehter takımı üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Gemiden inen bazı turistler şehir merkezinde alışverişe çıkarken bazıları ise tur otobüsleriyle ilçenin tarihi ve ören yerlerine geziye çıktı.

14 KEZ GELECEK

Geminin ilçeye gelmesine aracılık eden 'My Planet' adlı acentenin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Ünal, kruvaziyerin 18 Eylül'e kadar ilçeye 14 defa daha geleceğini söyledi.

Geminin Akdeniz turuna çıktığını belirten Ünal, "Gemi buradan Rodos, Girit, Mikanos ve Beyrut'a gidecek. Son olarak Lübnan'a geri dönecek olan kruvaziyer, yeni yolcularıyla tekrar Alanya'ya gelecek. 6 saat Alanya'da kalacak. Bir kısmı tura çıktı, bir kısmı da şehir merkezini ve tarihi ören yerlerini dolaşacak." dedi.

"İLÇENİN TANITIMINI SAĞLARIZ"

Acentenin Lübnan sorumlusu Bassam Hade de "Alanya güzel bir kent. Lübnan ve Ortadoğu halkının buralara gelmesini istiyoruz. Bölgedeki turistler Kıbrıs, Yunanistan ve İspanya'ya alışmış, Alanya'yı çok bilmiyor. Umarım bu turlarla da ilçenin tanıtımını sağlarız." diye konuştu













