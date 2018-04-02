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Alara Karademir'in cenazesi kadınların omuzlarında taşındı

Ankara'da gezi sırasında hocasının odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir'in cenazesine, anne ve babasını öldürüp cezaevine giren anneannesi de geldi.

İHA | 02.04.2018 - 11:09..
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Özel bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan 20 yaşındaki Başak Alara Karademir’in okulunun Ankara’ya düzenlediği gezide, hocası Atilla Gündüz’ün otel odasında intihar ettiği iddiasına dair soruşturma sürerken, Karademir’in geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşti.

Hayatını kaybeden Başak Alara Karademir için Halkalı Çetinsaya Camii’nde dün öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Alara Karademir'in cenazesi kadınların omuzlarında taşındı

GENÇ KIZIN ANNESİNİ VE BABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Cenazeye 2006 yılında Alara’nın anne ve babasını öldürerek müebbet hapse mahkum edilen anneanne Hayriye Gündüz, dedesi Recep Gündüz, erkek kardeşi Aral Karademir, akrabaları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alara Karademir'in cenazesi kadınların omuzlarında taşındı

KADINLARIN OMUZUNDA UĞURLANDI

Anneanne Hayriye Gündüz ve dede Recep Gündüz uzun süre tabutun başından ayrılmayarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Alara’nın cenazesi kadınların omuzunda cenaze arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Bağcılar Küçükhalkalı Mezarlığı’na götürüldü.

Alara Karademir'in cenazesi kadınların omuzlarında taşındı

"İNTİHAR ETTİĞİNİ AKLIMIZDAN BİLE GEÇİREMİYORUZ"

Alara’nın okul arkadaşı Özgür Genç, “Alara’nın okul arkadaşıyım. Biz, kamuoyunun bu olaya sahip çıkması gerekiyordu. Bu olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Biz arkadaşları olarak, çevresi olarak intihar ettiğini aklımızdan bile geçiremiyoruz. Geçirmek istemiyoruz. İnsanların da biran önce bu olaya el atıp bunu araştırması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Alara Karademir'in cenazesi kadınların omuzlarında taşındı

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