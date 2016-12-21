Alarm kablolarını ısırarak kopartan hırsız

Etikili olan kar yağışı nedeniyle Konya merkez ve bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

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Cezaevlerinden 44 bin kişi tahliye oldu

Bakan Bozdağ, cezaevlerinde 194 bin 973 kişinin olduğunu, 44 bin 800 kişinin ise OHAL kapsamındaki düzenleme ile tahliye olduğunu açıkladı.