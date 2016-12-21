Sabaha karşı saat 03:00 sıralarında bir cep telefonu ve teknoloji ürünleri satılan mağazanın camını kaldırım taşıyla kıran hırsız, tekme ve yumruklarıyla büyüttüğü delikten içeri girdi.
ALARM KABLOLARINI DİŞLERİYLE KOPARTTI
Cep telefonları standına giden hırsız telefonların bağlı olduğu alarm kablolarının dişleriyle kesip, telefonlardan 3'ünü aldı.
MAHALLELİ HIRSIZI YAKALADI
Olay yerinden hızla uzaklaştığı sırada mağazanın alarmı çalmaya devam edince, mahalleli hırsızın peşine düştü. Yakalanan hırsız, polise teslim edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Görüntüler işyerinin farklı noktalarına yerleştirilmiş güvenlik kameralarına yansıdı:
Alarm kablolarını ısırarak kopartan hırsız VİDEO