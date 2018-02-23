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Alaşehir'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA | 23.02.2018 - 05:20..
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Salihli'den Alaşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TA 7884 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarında duran Mehmet İnal idaresindeki 45 VY 421 plakalı tıra çarptı.

Alaşehir'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki diğer yolcular Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Alaşehir'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı VİDEO

Alaşehir'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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