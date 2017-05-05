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Alaska'da ABD uçakları Rus uçağının geçişine engel oldu

Alaska açıklarında bir ABD savaş uçağı, iki Rus bombardıman uçağına 80 kilometre yaklaşarak geçişine engel oldu.

05.05.2017 - 09:18
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ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), pazartesi günü Alaska açıklarında bir Amerikan F-22 Raptor savaş uçağının, TU-95 model iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını bildirdi.

80 KİLOMETRE YAKLAŞILDI

NORAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü John Cornelio, Rus bombardıman uçaklarına iki jetin de eskortluk ettiğini ve uçakların uluslararası sularda olmasına rağmen Alaska'nın Point Hope kıyısına 80 kilometre kadar yaklaştıklarını kaydetti.

Rus uçaklarının Alaska kıyısına yaklaşması üzerine F-22 Raptor savaş uçağı tarafından engellendikleri ifade edilen açıklamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardıman uçaklarına başka Rus jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.

UÇAĞA ENGELLEME YAPILMADI

Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gözetleme uçağının da aynı bölgede seyrettiği ancak uluslararası sularda seyrini sürdüren uçağa herhangi bir engelleme yapılmadığı ifade edildi.

NORAD Sözcüsü Cornelio, bu tür adımları beklediklerini, bunların çok sürpriz olmadığını ve Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların da zaman zaman Rusya ve Çin sınırına yaklaştığını dile getirdi.

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