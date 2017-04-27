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Albatros Parkı’na yeni proje yapılacak

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan Albatros Parkı'na rezidans ve turizm projesi inşa edilecek.

27.04.2017 - 15:45
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Büyükçekmece’de Albatros Parkı olarak bilinen arazinin arkasına Suudi Arabistan, Katar ve Yemenli (SQY Investment Group) ortaklarıyla birlikte rezidans ve turizm projesi yapacak.

Albatros Parkı’na yeni proje yapılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Söz konusu arazi parkın üst tarafında yer alan çorak bir arazi. Arazinin imarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm ve konut projeleri için onaylı. Ortaklarımız bu arsayı çok istiyordu. Bizi de onlar cesaretlendirdi. Türkiye’ye de ilk kez buradan giriş yapacaklar. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık daha yatırım planlıyorlar.” diye konuştu.

200 MİLYON DOLARLIK PROJE YAPACAK

Araziyi vadesiyle birlikte 168 milyon TL’ye aldıklarını belirten Demir, arazi üzerinde yapılacak konut ve otel projesinin yatırım miktarının yaklaşık 200 milyon doları bulacağını söyledi. Hbertürk'Ün haberine göre, projede, ortak girişim grubunun yüzde 40’ı Demir İnşaat’a yüzde 60’ı ise diğer üç şirkette ait olacak.

Albatros Parkı’na yeni proje yapılacak

‘YÜKSEKLİK SERBEST’

Bölgede yüksekliğin serbest olduğunu belirten Demir, inşaat alanının brüt 80 bin metrekare olduğunu söyledi. İnşaata eylülde başlamayı planladıklarını aktaran Demir, arazinin yüzde 60’ında konut, yüzde 40’ında turizm projesi yapılacağını söyledi.

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