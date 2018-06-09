Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

Diyarbakır'da PKK izlerinin her geçen gün giderildiğini ve huzur ortamına döndüğünü belirten Berat Albayrak, "Daha yapacağız. Diyar-ı huzur olacak inşallah. Diyarbakır kabuğunu kırdı." dedi.

SYKES ANLAŞMASINA DEĞİNDİ

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşananları hep birlikte görüyoruz. Yüz yıllık hesapların (Sykes Picot Antlaşması 1915-2015) yüzüncü yılı doldu. Yüz yıl önce İngiliz ve Fransız iki bürokratın, siyasetçinin anlaşarak gizli bir şekilde ortaya koyup imzaladığı anlaşma doldu. Bölge için yeni haritalar, yeni fitne ve nifak tohumları üzerinde milyonlarca insanın öldüğü ve maalesef mülteci konumuna düştüğü ve tamamının ortak paydasının Müslüman olduğu bu resimde neyle karşı karşıyayız? Bölgeyi bugüne kadarki kaos ortamının daha da ilerisine, daha da büyük bir çatışmaya sürüklemeye çalıştıklarını görüyoruz."

Bin yıldır coğrafyadaki kardeşliğin bitirilmeye çalışıldığını söyleyen Albayrak, "Birliği yıkmak üzerine son hamle ile bu işi bitireceklerini zannettiler. 15 Temmuz, bu ülkenin önemli bir kesimini özellikle gaflet uykusundan uyandırdı. Tekrardan yeni bir döneme başladık." dedi.

"PKK KÜRT FETÖ TÜRK MÜ?"

"Emellerine ulaşmak için son kale Türkiye'yi bölmeye, kutuplaştırmaya niye çalıştıklarını da bilmiyoruz." diyen Albayrak, bunu yapmak için terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını ifade etti.

"PKK Kürt, FETÖ Türk mü, ikisi de terör örgütüdür ve ikizdir. Onlar ne Kürt ne de Türk'tür, DEAŞ da ne Arap'tır. 3 terör örgütü de Müslüman değil, bizden değil, üçü de ne Kürt ne Türk ne de Arap değil." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Üçü de terör örgütüdür ve ipleri de uzaktadır. İşte bu topraklardan olmayan, bizlerin değerleriyle yoğrulmayan Marksist, ateist, Leninist ve her anlayışta olanlar bu coğrafyayı ve ülkeyi temsil edebilir mi? Bu milletin sorununa ve bu coğrafyanın sorununa çare bulabilir mi? Bizim kendi kültürümüzü, inancımızı, tarih bilincimizi engel gördükleri için şehitlerimiz, camilerimiz ve kültürel tüm değerlerimizi hedef aldıklarını görüyoruz. Bunlar yıkmak, yok etmek ve unutturmak istiyor. Bölgede huzuru, birliği ve kardeşliği terör örgütleri üzerinden hedef aldıklarını görüyoruz.

Tüm bu terör örgütlerinin hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Bunlara karşı asla ama asla taviz vermeyeceğiz.

"ERDOĞAN MİLLETİN VE ÜMMETİN UMUDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının, ümmetin ve milletin umudu olduğunu vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş bitmiştir. Türkiye, bu kardeşlik köprüsünü geçmiştir. Bundan sonra adım adım bu sürecin içindeki tüm yapılar tasfiye olacak. Kandil orada duruyor. Bakalım Kandil orada duruyor mu, Sincar orada duruyor mu, Münbiç orada duruyor mu? Bu birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, bütün yurdun maddi ve manevi liderliğini, savunuculuğunu yapan bir kişi var. Bütün oklar onu gösteriyor. Bu okları takip edersek hakikati buluruz. Bütün bu oklar bugün kimi, hangi şahsı ve ülkeyi hedef alıyorsa o bütün resmi aslında anlatıyor."

Sokaklardaki neşeyi, huzuru ve mutluluğu kalıcı kılmak için bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Albayrak, çukur, kepenk kapatma, baskı ve şiddet döneminin bittiğini söyledi.