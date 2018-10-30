taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4899
Euro
6.23
Altın
1222.995
Borsa
89999.9
Gram Altın
215.772

Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde plandı. Alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonu püskürtüldü. " ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 20:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığının bütçe sunumunda 2019 bütçesine ilişkin ve ekonomik gelişmelere ilişkin, kurdaki hareketlilğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AŞAMAYACAĞI BİR SORUN YOK"

Albayrak, "10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. 12 Eylül'de olmayan bir saldırıyla karşılaştık. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok." dedi.

Albayrak, 2019 yılının piyasalara güven veren bir yıl olacağını söyledi.

Bakan Albayrak, yapılandırmalara ilişkin de rakamları açıkladı. Albayrak, 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvurduğunu ve 70 milyar liralık yapılandırma başvurusundan 10.8 milyarlık bir tahsilat yapıldığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

86
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

410
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

81
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

281
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

41
Dolar 5,50'nin altını gördü

Dolar 5,50'nin altını gördü

553
Bahçeli, Meral Akşener'e arkasını döndü

Bahçeli, Meral Akşener'e arkasını döndü

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM