Albayrak Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı’nda konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı’nda konuştu.

Albayrak, enerji sektöründeki değişim ve bu çerçevedeki yeni döneme adapte olma sürecinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

YENİLEBİLİR KAYNAKLAR

"Özellikle yenilenebilir kaynaklar dünyadaki konvansiyonel sistem değişimi açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bugün yaşadığımız dünyada bir milyardan fazla insanın enerjiden, elektrikten faydalanamadığını bildiğimiz bir gerçeklikten hareketle ve talep artışının artık doğudan daha fazla bir yoğun talep oluşturduğunu gördüğümüzden hareketle önümüzdeki süreçte çok daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız.

DÜNYADA ÇOK HIZLI BİR DEĞİŞİM VAR

Hakikaten Asya’da, doğuda Çin ve Hindistan başta olmak üzere ki ben özellikle bunu ifade ediyorum. 2030 yılını bulmadan önümüzdeki süreçte sadece Çin ve Hindistan’ın gayrisafi milli hasılası, 2030’u bulmadan G7 ülkelerinin neredeyse tamamına yaklaşacak ve bu iki ülkenin üç milyarlık nüfusu enerji ihtiyacı ve enerji talebindeki artışın asgari üçte birini dünyadaki artışın karşılayacak. Dünyada çok hızlı bir değişim var. Üreticilerin tüketici, tüketicilerinde üretici olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Burada uygulanacak değişim planları çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü dünya çok farklı sınamalarla karşı karşıya. Teknoloji yeni döneme adaptasyon açısından çok büyük bir rekabet avantajı sunuyor."

YENİ BİR ENERJİ POLİTİKASI ORTAYA KOYDUK

Birçok açıdan yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğuna inanıyoruz diyen Albayrak, "Yeni bir enerji politikası ortaya koyduk. Üç sac ayağı üzerine oturttuğumuz, birincisi enerji arz güvenliği, ikincisi yerleştirme ve üçüncüsü bu çerçevede baktığımızda enerji verimliliği noktasında ortaya koyduğumuz bu çerçeve Türkiye’yi yeni bir döneme hazırlaması gerektiğini düşündük. Bu çerçevedeki önemli sac ayaklarından yenilenebilir enerjiyi kaynak çeşitlendirilmesi, arz güvenliği açısından çok önemli buluyoruz. Türkiye yılda sadece enerji alanında son 10 yılın ortalaması 44 milyar dolarlık ithalat yapan bir ülke, petrolün ve doğalgazın yüzde 90-95’ini ithal eden bir ülke, düne kadar elektrik tüketiminin yüzde 60-70’ini ithalata dayalı kaynaklardan sağlayan bir ülke olarak özellikle bu çerçevede yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmayı hedef koyduk." diye konuştu.

DÜNYADA ENERJİ TALEBİ VE BÜYÜMESİNDE AB'DE BİRİNCİYİZ

Albayrak şöyle devam etti: "Dünyada enerji talebi ve büyümesinde Avrupa Birliği’nde birinci, OECD’de birinci dünyada Çin’den sonra ikinci ülke olarak Türkiye olarak biz ekonomik büyümemizin alt yapısını oluşturan dinamik enerji büyüme potansiyeliyle özellikle bulunduğumuz istikrarsız ülke ve coğrafyalarla yoğun bir iklimde güvenli bir liman ve en önemlisi Avrupa’ya kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği noktasında önemli bir partner olmaya tabi ki devam edeceğiz. Bunun içerisinde bugün yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni yüzyıla adaptesi ve teknolojik anlamda gelişimi noktasında da katkı da bulunmaya devam edeceğiz.”