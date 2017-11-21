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Albayrak: Enerji ve maden sektöründe dışa bağımlı değiliz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlı olmadığını açıkladı.

21.11.2017 - 15:21
  1. Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM"

Albayrak: "Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak. 2774 Tesisle birlikte ülkemiz tarihindeki en büyük yatırımı gerçekleşti. Bu yatırım bir Türkiye rekoru.

Sadece üretim yatırımı yapmıyoruz. Yaşlı şebekeler, altyapı iyileştirmeleri yapıyoruz. Bunun için de iletim yatırımı yapıyoruz.

Albayrak: Enerji ve maden sektöründe dışa bağımlı değiliz

"DIŞA BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE GEÇTİK"

Bu sene elektirk üretimindeki artış en yüksek rakamlara ulaştı. Yıllık 55 milyar dolar enerji ve madene kaynak ayıran ülkemiz en önemli sorun olan yüksek enerji ithalatı ile karşı karşıyadır. Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlılığının önüne geçtik  ve çok boyutlu bir politika hayata geçirdik.

"YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Her gün ısıtılan, Avrupa kömüründen vazgeçiyor, nükleeri kapatıyor. Aldırmadan yatırımlara devam edeceğiz."

İKİ BORU HATTI MÜZAKERE HALİNDE

Türkiye'nin bir yandan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını değerlendirirken diğer yandan da bölgesindeki ülkelerle enerjide iş birliğine gittiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün ülkemizde 6 tane uluslararası boru hattı var, iki tanesi inşa halindedir. Biri seneye TANAP, diğeri bir sonraki sene Türk Akım ile 8'e çıkacaktır. İki tanesi de müzakere halindedir." ifadelerini kullandı.

Albayrak: Enerji ve maden sektöründe dışa bağımlı değiliz

"DOĞALGAZIN EN UCUZ OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE"

Albayrak, Türkiye'de konutlardaki doğalgaz fiyatlarının AB ülkelerindekilere kıyasla ucuz olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye, Avrupa Birliği'nde konutta doğalgazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20 daha ucuzdur. Bugün Türkiye sanayide doğal gazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutta elektrikte çok net söylüyorum en ucuz 2. ülkedir, Bulgaristan'dan sonra. Bugün Türkiye sanayide elektrikte en ucuz ülkedir, 1. sıradadır, yüzde 15 — 20'ye yakın en yakın İsveç ondan daha ucuzdur." diye konuştu.

YAZ SAATİ UYGULAMASI İLE TASARRUF SAĞLANDI

Yaz saati uygulamasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Albayrak, batılı ülkelerde de benzer uygulamaların söz konusu olduğunu söyledi. Albayrak, "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan önce hava aydınlanmıyor" diye konuştu.

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