Albayrak enflasyonla mücadele programını açıklayacak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti İstişare Toplantısı'nda bir ekonomi sunumu yapan Albayrak, ekonomide bir dengelenme sürecinin başladığını, ihracatın arttığını, cari açığın azaldığını söyledi.

Eylül ayında açıklanan yeni ekonomi programına da değinen Albayrak, "Bütçe disiplininde çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek" dedi.

ENFLASYON VERİLERİ

Geçen hafta açıklanan enflasyon verisiyle yıllık yüzde 25'e yaklaşan tüketici enflasyonu, 15 yılın zirvesine tırmanmıştı. Türk lirasının değer kaybı da girdileri dövizle olan şirketlerin fiyat artırmasına yol açmıştı.

Albayrak Türkiye'de kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 50'ye yaklaştığını söyledi.