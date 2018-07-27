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Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Çin'de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görüşmeler sonucunda özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 08:36..
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Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tehditkar tweetlerinin konuşulduğu sırada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden Çin ziyaretinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKASININ BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Berat Albayrak, Pekin ziyaretlerinin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Sn. Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldıklarını aktardı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık." dedi.

"3,6 MİLYAR DOLARLIK KREDİ PAKETİ TAMAMLANDI"

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tepki çeken açıklamalarının ardından attığı tweette ise Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

​Pence, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

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