Bakan Albayrak: Risk barındıran madenler denetimlerle belirlenecek

Madenler için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, risk barındıran madenlerin belirleneceğini belirtti.

GÜVENLİK KURUMU HAYATA GEÇECEK

Bakan Albayrak, atacakları en önemli adımlardan birinin 'Maden Güvenliği Kurumu'nu hayata geçirmek olduğunu aktardı. Kurumun, maden sahalarında uygulanacak en temel güvenlik süreçlerini belirleyerek, güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi, meslek hastalıkları ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konularda uluslararası standartlarda uygulamaları hızla hayata geçireceğine işaret etti.

7 BİN HABERSİZ DENETİM

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yapılan çalışmayla işletmelerin güvenlik açısından tehlike büyüklüklerine göre sınıflara ayrıldığını bildiren Albayrak, "Bu yıl bugüne kadar 5 bin 467 maden sahasını denetledik, bin 780 sahada faaliyeti durdurduk. Yıl sonuna kadar 6 binden fazla denetimi bitireceğiz. Bu noktadan sonra sınıflandırarak denetim modeli de getiriyoruz. Risk grubuna göre üç kategoriye ayırdık. Mavi kategori daha az riskli olan, yılda en az bir kere denetlenecek. Sarı kategori orta risk düzeyinde yılda en az 2 kere denetlenecek. Kırmızı kategori dediğimiz yüksek risk barındıran madenlerimiz yılda en az 4 defa denetlenecek. Hedefimiz gelecek yıl 6 binin ötesine geçip 7 binden fazla habersiz anlık denetim gerçekleştirmektir. Ama ısmarlama değil, 'ben geliyorum, hazırlanın toparlanın' yok. Risk barındıran madenler hızlı bir şekilde tespit edilecek." şeklinde konuştu.