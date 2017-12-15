taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.666
USD
3,8866
EURO
4,5751
ALTIN
156,58
PETR
63,3400

Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye büyük bir savaşla karşı karşıya. Bu savaş kendi savaşı değil" de

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 01:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli dediğimizde bir gocunma oluyor. Yerli İHA'yı biz kime karşı kullanıyoruz?, teröre karşı, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı. Yerli milli İHA diyoruz birileri gocunuyor" şeklinde konuştu.

Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYA"

Büyük bir savaşın kapımızda olduğunu da belirten Bakan Albayrak, "Türkiye büyük bir savaşla karşı karşıya. Kendi savaşı değil. Cumhuriyet tarihimizin geçtiğimiz yüz yılında nasıl bir kurtuluş savaşı varsa, bununla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

"MECLİS DE YEK VÜCUT OLMALI"

Meclisteki bireylerin halk gibi yek vücut olması gerektiğini dile getiren Berat Albayrak, "15 Temmuz'dan sonra nasıl bu millet yek vücut olarak bu sürecin karşısındaysa, bu meclis ve tüm bireyler de bu noktada yek vücut olmak zorundadır" dedi.

Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

"TÜRKİYE'YE KİM OPERASYON ÇEKİYOR"

Berat Albayrak, "17-25 Aralık operasyonunu kim yapmış ki bugün hangi ülkenin arkasından kim operasyon çekiyor, kim şakşaklıyorsa emin olun 80 milyon bu tiyatroyu izliyor ve görüyor. Türkiye'ye kim ihanet ediyor, kim operasyon çekiyor, bunun farkında olacağız. Yerli ve milli dediğimizde de bakacağız kim gocunuyor kim gocunmuyor" şeklinde konuştu.

Berat Albayrak: Yerli ve milli dediğimizde kimler neden gocunuyor VİDEO

İlginizi Çekebilir
Bingöl'de teröristlerin iki sığınağı basıldı
Bingöl'ün Karlıova'da emniyet güçleri PKK militanlarının mağaralarını bastı. 2 ayrı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına girildi
Tunceli'de yapılan terör operasyonunda 4 sığınak basıldı. Teröristlerin sığınaklarında patlayıcı düzenekler bulundu.
CHP'li Özkan'dan Demirtaş'a övgüler
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, hapiste olan HDP'li Selahattin Demirtaş için "Çıkınca kucaklaşacağız" dedi.
Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi
Mardin Derik'te yol kontrolü sırasında bulunan El Yapımı Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde infilak edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

29
Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına girildi

Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına girildi

10
Kahramanmaraş'ta bir yolcunun üzerinden 400 hap çıktı

Kahramanmaraş'ta bir yolcunun üzerinden 400 hap çıktı

1
Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

4
İsrail hükümetine maaş protestosu

İsrail hükümetine maaş protestosu

0
Bingöl'de teröristlerin iki sığınağı basıldı

Bingöl'de teröristlerin iki sığınağı basıldı

0
Obama'nın getirdiği internet kısıtlaması kaldırıldı

Obama'nın getirdiği internet kısıtlaması kaldırıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM