Albayrak Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü'nde konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"SEKTÖRÜN DAHA KURUMSALLAŞMASI İÇİN..."

"Sektörün daha kurumsallaşması, daha ciddi firmalarla daha iyileşmesi ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz.

Özellikle bölge noktasında inşallah bugün itibarıyla baktığımızda, bulunan bölgelerde hiçbir şekilde özelleştirme amacı gütmeyen, mevcut çalışanalrı işten çıkarmayı bırakın biz diyoruz ki bunların sayısını artıracağız.

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Bütün yaşananlara rağmen, sağlam adımlarla geleceğe yürüyor isek bu liderlikten ibarettir.

Çok güzel adımlar atıldığı günlerden geçiyoruz. Çok önemli gelişmelerle her geçen gün Türkiye büyümeye devam edecek.

Ben tekrardan bu vesile ile ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. İmza töreni için sizleri de sahneye davet ediyoruz. Hayırlı olsun."