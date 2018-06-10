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Albayrak'dan İnce'ye bor cevabı

Bakan Albayrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Bordan cam üreteceğiz" açıklamasına "Biz zaten 10 yıldır üretiyoruz" diyerek cevap verdi.

AA | 10.06.2018 - 03:18..
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Albayrak'dan İnce'ye bor cevabı

Muhalefetin bor vaadinin Türkiye'de 10 yıldır gerçekleştirildiğini anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Adam borcamda kalmış" diye seslendi.

"İKİ BİN KAT KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ"

Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "bordan cam üreteceğiz" açıklamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Albayrak, "Geçen gün gördük, ana muhalefetin adayı. Adam diyor ki 'biz bordan cam üreteceğiz'. Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak, en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış." değerlendirmesini yaptı.

Albayrak törenin ardından, şehit Yalçın Aran'ın eşine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı, çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Albayrak'tan, İnce'ye 'bor' yanıtı VİDEO

Albayrak'dan İnce'ye bor cevabı

"BEYANNAMELERİNDE FETÖ İLE MÜCADELE YOK"

Albayrak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne giderken kimlerin kimlerle beraber olduğuna, kimlerin neler umduğuna iyi bakmak gerektiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "ufak tefek yeni türeyen" partiler olduğunu ve seçime giderken partilerin çoğunun seçim beyannamelerinde de FETÖ veya FETÖ ile mücadeleye ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığına işaret ederek,  "PKK ve terör örgütleriyle savaşarak, ülkeyi bölmeye çalışanların gözünü oymak için sınır ötesi operasyonlarda mücadele eden askerlerimize kimler neler söylüyor, görüyoruz. Kimler kimlerle beraber, görüyoruz." dedi.

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