Albayrak'tan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ziyaret

Bakan Albayrak, Kıbrıs açıklarında sismik araştırma yapan TPAO Barbaros Hayrettin Paşa gemisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gemide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve personelle birlikte iftar yapan Albayrak, daha sonra geminin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"3 BOYUTLU SİSMİK ERKEN TAMAMLANACAK"

Geminin bugün itibarıyla Magosa'da yaklaşık bin 695 metrekarelik üç boyutlu sismik çalışmalarının üçte ikisini tamamladığını ifade eden Albayrak, "Yeni aldığım bilgilerle birlikte tahminimiz, 10 Temmuz olarak planlamamıza rağmen, şu an hızımız gayet iyi gidiyor ve bu ay sonu itibarıyla bu bölgedeki üç boyutlu sismiğimizi tamamlayacağız. Akabinde inşallah Akdeniz'de bir sonraki bölgemiz olan Orta Akdeniz bölgesi için buradan Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz yeni bir üç boyutlu sismikle ilgili çalışmalara devam edecek ve tahmin ediyorum bu yıl sonuna kadar en az iki veya üç bölgenin sismik çalışmalarını tamamlayacak." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Stratejisi kapsamında sondaj ve arama noktasında da kendi yatırımlarını yapacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "İnşallah bu müzakereler tamamlanıyor, son rötuşlara da baktık. İnşallah, bu yıl içinde kendi gemimizi alarak artık Akdeniz ve Karadeniz'de sondajlarımıza başlayacağız. Buna bağlı olarak tahminim odur ki üçüncü çeyrek sonu veya dördüncü çeyrek gibi inşallah bu yıl bitmeden Akdeniz'de ilk kuyumuzu kazacağız. Bunun raporlarına baktık, çalışmalarını yerinde inceledik, üç dört tane belirlediğimiz bölge var sondaj yapmak için.

"MACERACILIK DEĞİL BİLİMSELLİK ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ"

Hakeza, Barbaros Hayrettin Paşa'nın iki üç tane bölgesi var yol üzerinde üç boyutlu sismiği yapmak için. Bu süreç böyle devam edecek. Burada maceracılık üzerine değil, tamamen bilimsellik üzerine çalışacağız.

Burada bu gemi iki boyutlu üç boyutlu aramacılık yapacak ki bu raporlar bu datalar analiz edilecek ve konunun uzmanlarıyla en doğru noktalar değerlendirilecek ki ondan sonra kazacağınız kuyularla bu potansiyelin petrol veya gaz noktasında hayata geçirilmesi için uğraşılacak. Bu iş biraz istatistik işi, nasip işi, biraz arama işi. Biz tüm bunların hepsini bir potada birleştireceğiz ve önümüzdeki 5 ila 10 yıllık hem arama hem de sondaj noktasında sismik aramaların dışında kuyu kazma noktasında da çok daha fazla ve etkin yatırım yapacağız."

KARADENİZ DE TARANACAK

Gemideki ziyarete KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun'un da eşlik ettiğini anımsatan Albayrak, "Tabii bu sürecin güzel tarafı da şu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanımız da teşrif ettiler. Türkiye, Kuzey Kıbrıs ittifakında ve işbirliğinde güzel bir netice olacak olan sadece Türkiye'nin sularında değil Kuzey Kıbrıs sularında da bu arama faaliyetlerini ve sondaj faaliyetlerinde de aktif olacak." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE AKDENİZ'DE DAHA ETKİN OLMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin artık Akdeniz'de daha etkin bir süreç yürütmek zorunda olduğunu çünkü Akdeniz'in bir potansiyelinin bulunduğunu dile getiren Albayrak, bu potansiyelin son 15-20 yılda özellikle dünya petrol ve gaz piyasalarında yeni bir süreci ortaya koyduğunu aktardı.

Büyük ve güçlü Türkiye için, Türkiye'nin de bu alanda kendi mühendisleri ve platformlarına sahip olarak hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "Özellikle kara ve deniz aramacılığında dünyadaki yeni teknikler, yeni yatırımlar ve sektörün dönüşümüne dayalı maliyetlerde ciddi dalgalanmalı bir süreç yaşandı. Biz bu noktada gelişmekte ve büyüyen bir ülke olarak, tüm bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve doğru adımları en doğru zamanda atmak zorundayız. İşte bunun bir adımı olarak sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de Oruç Reis gemimizle ciddi adımlar atacağız. Türkiye, her zaman bahsettiğim gibi enerjiye son 10 yılda yıllık ortalama olarak 44 milyar dolar para ayırmış. Madeni de eklediğimizde 10,6 milyar dolara yakın, biz yılda yaklaşık 55 milyar dolar enerjiye ve maden ithalat parası ayırıyoruz."