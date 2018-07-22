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Alçılı kolla sınava giremedi

Manisa'da KPSS'ye girmek isteyen kolu alçılı bir aday, önceden bildirilmediği gerekçesiyle sınava alınmadı. Bazı adaylar ise yanlış okula geldikleri için sınavı kaçırdı.

DHA | 22.07.2018 - 11:55..
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Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı, saat 10.15'te başladı. 130 dakikalık sınav için sabah erken saatlerden itibaren sınava girecek olanlar ve aileleri bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte adaylar, polisler tarafından aradıktan sonra salonlara alındı.

Alçılı kolla sınava giremedi

ALÇILI KOLUYLA SINAVA ALINMADI

Bazı adaylar, sınava ehliyetle geldiği için sınav salonuna sokulmadı. Kolu alçılı bir kişi ise yönetmelik gereği kolundaki alçıyı önceden bildirmediği gerekçesiyle içeriye giremedi.

Görevliler, ÖSYM'ye bildirilmeyen aparatlarla sınava giremeyeceğini söyledi. Sınava dakikalar kala yanlış okula gelen adaylar da büyük şok yaşadı.

Alçılı kolla sınava giremedi

GEÇ KALANLAR İÇERİ ALINMADI

Saat 10.15'te başlayan sınav için, saat 10.00'da okulların kapıları kapatıldı. Saat 10.00'dan dakikalar sonra sınav yerlerine gelen kişiler de girmek için çaba harcamalarına rağmen içeriye alınmadı.

Alçılı kolla sınava giremedi

İKİNCİ OTURUM ÖĞLEDEN SONRA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü yolunda da yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Sınavdan dolayı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı adaylar, trafikten dolayı sınavı kaçırdı. Eğitim bilimleri sınavı ise öğlen 14.45'te başlayacak.

Alçılı kolla sınava giremedi

Alçılı kolla sınava giremedi

Alçılı kolla sınava giremedi

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