Aldatan nişanlısını düğünde afiş etti

Singapur'da nişanlısının kendisini aldattığını düşünen bir iş adamı, bir dedektifle anlaşıp takip ettirdi.

NİŞANLISINI 6 AY TAKİP ETTİRDİ

Dedektifin 6 aylık takibi sonucunda kadının bir erkekle görüştüğü ve birlikte otel odasına girdiğini gösteren görüntülere ulaşan damat adayı, düğünü iptal etmedi.

NİŞANLISININ ALDATMA GÖRÜNTÜLERİNİ

DÜĞÜNDE DAVETLİLERE İZLETTİ

Düğün gününde nikah öncesinde sahneye çıkıp bir konuşma yapan iş adamı, malum görüntüleri dev ekranda misafirlere izletti. Misafirler şaşkınlıklarını gizleyemezken gelin adayı kadın gözyaşları içerisinde salonu terketti.

Aldatan kadını takip eden ve otel odasında aldığı kayıdı damat adayıyla paylaşan dedektif; olaydan sonra İngiliz Daily Mirror gazetesine konuştu.

Dedektif; "Video ve görselleri müşteriye verdim. Haftalar geçti ve nişanı attıklarını düşünmüştüm. Fakat bir gün ofise düğün davetiyesi geldi. Oldukça şaşırdım ama düğüne gittim. Düğünde ise her şey ortaya çıktı." dedi.