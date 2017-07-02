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Aldatılan kadının intikamı hastanede bitti

Konya'da yaşayan 34 yaşındaki bir kadın, kendisini sürekli aldatan eşinden makatına sandalye bacağı sokarak intikam aldı.

02.07.2017 - 10:08
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acil

Selçuklu İlçesi’nde yaşayan S.M. (34) iddiaya göre kendisini sürekli aldatan 10 yıllık kocası Ş.M.’den intikam almayı kafasına koydu. S.M. iddialara göre, geçen hafta eşinin içtiği çaya uyku ilacı kattı.

İLAÇLA UYUTTUĞU KOCASININ MAKATINA SANDALYE BACAĞI SOKTU

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre kadın, önceden hazırladığı sandalye bacağını derin uykuya dalan eşinin makatına soktu. S.M. bir süre sonra bacağı çıkarmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri gördükleri karşısında yaşadıkları kısa süreli şokun ardından talihsiz adamı makatında sandalye bacağıyla hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATLA ÇIKARILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından sandalye bacağı çıkarılırken, iç organları zarar gören Ş.M. yoğun bakıma alındı.

ÖNCE 'FANTEZİ' DEDİ SONRA 'İNTİKAM ALMAK İSTEDİM' DEDİ

S.M. adlı kadın polise çelişkili ifadeler verdi. Önce “Fantezi yapıyorduk” diyen kadının ikinci ifadesinde eşinin kendisini sürekli aldattığını ve son aldatılma olayının ardından intikam almak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

Olayın gerçek nedeni ise Ş.M.’nin sağlığına kavuştuktan sonra alınacak ifadesiyle netlik kazanacak. Ş.M.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken eşi başında bekliyor.

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