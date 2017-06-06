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Aldatılan koca, tazminatını icra yoluyla alacak

Bursa'da oturan 2 çocuk babası adam, geçen yıl eşini kendisini aldatırken görüntüledi ve boşandı.

06.06.2017 - 11:17
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Nilüfer İlçesi Doğan Mahallesi'nde oturan ve bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan Mustafa Pire, 2014 yılında eşi Sabire K.'nın yolda erkek arkadaşı ile el ele yürürken fotoğrafını çekti.

Aldatılan koca, tazminatını icra yoluyla alacak

ALDATILAN KOCA, TAZMİNAT DAVASI DA AÇTI

Daha sonra Bursa 3'üncü Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Pire, çektiği bu fotoğrafı da kanıt olarak mahkemeye sundu. Yapılan yargılama sonrası mahkeme çiftlerin boşanmasına, 14 yaşındaki büyük kızının velayetinin babasına, küçük kızın velayetini ise annesine verirken, Sabire K.'yı ise 6 bini maddi 4 bini ise manevi olmak üzere 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Aldatılan koca, tazminatını icra yoluyla alacak

EŞİNİN TELEFONLA KENDİSİNE TEHDİTLER SAVURDUĞUNU SÖYLEDİ

Özel bir hastanede hizmetli olarak çalışan Sabire K.'nın itirazı sonucu dava dosyası Yargıtay'a giderken Mustafa Pire, eşinin velayeti kendisinde olan büyük kızını almak için açtığı telefonlar ile kendisine tehditler savurup hakaretler ettiğini, psikolojik baskıya maruz bıraktığını öne sürerek, Bursa 4’üncü Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme geçen yıl 7 Nisan’da, 6 bin 284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddet'in Önlenmesi'ne Dair Kanun' kapsamında, Sabire K.'ya 3 ay Mustafa Pire'nin ev, işyeri ve kızının okuluna yaklaşmaması yönünde karar verdi.

MAHKEME 10 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

Mahkeme verilen bu karara uymaması halinde Sabire K.'nın 3 gün cezaevine konularak  'Zorlama hapsine' de çarptırılmasını kararlaştırdı. Verilen bu ceza sonrası Sabire K., boşandığı eşinin evi, işyeri ve kızının okulundan uzak dururken, Yargıtay ise boşanma davasını onayıp Sabire K.'yı ise toplam 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Aldatılan koca, tazminatını icra yoluyla alacak

TAZMİNATI İCRA YOLUYLA TAHSİL EDECEK

Boşandığı eşinden paranın tahsili için 14’üncü İcra Müdürlüğü'ne Yargıtay kararını veren Mustafa Pire, icra yoluyla parasını tahsil edecek.

"ADALET KOCADAN YANA YERİNİ BULDU"

Alacağı tazminat ile kızının okul masraflarını karşılamak istediğini söyleyen Mustafa Pire, "Adalet kocadan yana yerini buldu." dedi.

Aldatılan koca, tazminatını icra yoluyla alacak

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