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Bursa'da aldatılan kocanın çektiği fotoğraf kanıt oldu

Bursa'da yaşayan Mustafa Pire, kendisini aldatan eşini çektiği fotoğrafla 10 bin liralık tazminata mahkum etti.

06.06.2017 - 12:09
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Bursa'da yaşayan ve bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan Mustafa Pire, 2014 yılında eşi Sabire K.'nın yolda erkek arkadaşı ile el ele yürürken fotoğrafını çekti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Daha sonra Bursa 3'üncü Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Pire, çektiği bu fotoğrafı da kanıt olarak mahkemeye sundu.

Bursa'da aldatılan kocanın çektiği fotoğraf kanıt oldu

10 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Yapılan yargılama sonrası mahkeme çiftlerin boşanmasına, 14 yaşındaki büyük kızının velayetinin babasına, küçük kızın velayetini ise annesine verirken, Sabire K.'yı ise 6 bini maddi 4 bini ise manevi olmak üzere 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

3 GÜNLÜK HAPİS CEZASI

Özel bir hastanede hizmetli olarak çalışan Sabire K.’nın itirazı sonucu dava dosyası Yargıtay’a giderken Mustafa Pire, eşinin velayeti kendisinde olan büyük kızını almak için açtığı telefonlar ile kendisine tehditler savurup hakaretler ettiğini, psikolojik baskıya maruz bıraktığını öne sürerek, Bursa 4üncü Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme geçen yıl 7 Nisan'da, 6 bin 284 sayılı ’Ailenin Korunması ve Kadına Şiddet’in Önlenmesi’ne Dair Kanun’ kapsamında, Sabire K.’ya 3 ay Mustafa Pire’nin ev, işyeri ve kızının okuluna yaklaşmaması yönünde karar verdi. Mahkeme verilen bu karara uymaması halinde Sabire K.’nın 3 gün cezaevine konularak ’Zorlama hapsine’ de çarptırılmasını kararlaştırdı.

Verilen bu ceza sonrası Sabire K., boşandığı eşinin evi, işyeri ve kızının okulundan uzak dururken, Yargıtay ise boşanma davasını onayıp Sabire K.’yı ise toplam 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

"ADALET KOCADAN YANA BULDU"

Boşandığı eşinden paranın tahsili için 14'üncü İcra Müdürlüğü’ne Yargıtay kararını veren Mustafa Pire, icra yoluyla parasını tahsil edecek. Alacağı tazminat ile kızının okul masraflarını karşılamak istediğini söyleyen Mustafa Pire, "Adalet kocadan yana yerini buldu" dedi.


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