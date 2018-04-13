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Aldığı hurda sobadan 100 altın çıkınca şoke oldu

Burdur'da, hurdacılık yapan Aşır Öztürk, satın aldığı sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibine teslim etti.

İHA | 13.04.2018 - 14:41..
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Burdur kent merkezinde hurdacılık yapan Aşır Öztürk (36), bir akademisyenden kömür sobası ve fırın benzeri eski eşyaları satın aldı.

Hurda olarak aldığı sobanın kullanılabilir durumda olduğunu gördükten sonra bir ihtiyaç sahibine vermek isteyen Öztürk, kimse almayınca iş yerine getirdi.

İÇİNDEN 100 ALTIN ÇIKTI

Sobanın içinden gelen sesler üzerine içini açan Öztürk, poşete konulmuş vaziyette metal çay kutularında 100 adet altın buldu. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini anlatan Öztürk, kardeşleri ve eşiyle görüştükten sonra altınları hurdayı aldığı kişiye teslim etti.

Aldığı hurda sobadan 100 altın çıkınca şoke oldu

SOBAYI KİMSE İSTEMEDİ

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Öztürk, "Bir arkadaş ‘hurdalarım var, gel al’ diye telefon etti. Oraya gittiğimde, hurda olarak soba ve fırınları aldım. Sobaya baktığımda kullanılabilir durumdaydı. Ben de sürekli gittiğim bir kahvehaneye giderek, orada ihtiyaç sahibi olanlara sobayı satmayı teklif ettim. Sonra geldim, kız kardeşime ‘al bu sobayı kullan’ dedim, o da ‘istemem’ dedi. Sobayı kimse almayınca dükkana geldik, bir garibana veririz belki diyerek kenara ayırdım." dedi.

"BİR KENARA ATTIM SONRA GERİ ALDIM"

Kimsenin istemediği sobayı iş yerine getirdikten sonra içinden gelen sesle bir şeyler bulunduğunu fark ettiğini dile getiren Öztürk, o anları şöyle anlattı:
"Sobayı indirirken içinden sesler gelince sobayı açtım. İçerisinden dirsekler ve 2 tane poşet çıktı. Kat kat sarılmış bir poşetti. Bir kenara attım, sonra geri aldım, içinde ne olduğunu görmek için açtım. İçinden metal çay kutuları ve küçük altın kutuları çıktığını gördüm. Altınları aldım ve bir kenara koydum. Sonrasında kardeşlerim ve eşimle görüştükten sonra sahibine vermeye karar verdik.

Aldığı hurda sobadan 100 altın çıkınca şoke oldu


"BABASININ YILLARCA YAPTIĞI BİRİKİMMİŞ"

Soba aldığım kişiye, ‘içinde değerli bir eşyanız var mıydı?’ dedim. ‘Bilmiyorum ama belki babam falan koymuş olabilir’ yanıtını verdi. Sobanın içinden bir poşet altın çıktığını söyleyince o da şok oldu. O anda ‘Allah razı olsun, böyle insanlar var mıydı?’ dedi, başka bir şey diyemedi. Onun da durumdan haberi yokmuş. Sonra öğrendik ki altın, hurdayı aldığım kişinin babasının yıllarca yaptığı birikimmiş. Götürdüm, teslim ettim."

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