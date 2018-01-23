Alein Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Bir zamanların efsana aktörü Alain Delon, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kendisinin ölümünden sonra Loubo adlı köpeğinin de uyutulmasını istediğini açıkladı.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Şok yaşayan hayvanseverler, 83 yaşındaki Delon'un vasiyetini değiştirmesi için baskı yapacaklarını duyurdular ve rol arkadaşı Brigitte Bardot'tan Delon'u vazgeçirmesi için destek istediler.

BENDEN SONRA YAŞAMAZ

Loubo adlı Belçika Malinois cinsi 3 yaşındaki çoban köpeğinin kendisine çok bağlı olduğunu söyleyen Delon, kendisinden sonra çok sevdiği köpeğinin de fazla yaşamayacağını, bu nedenle vasiyetinde bu konuya yer vererek cenazesi kaldırılmadan önce Loubo'nun veterinerlerce uyutulması talebini yazdığını söyledi.

VASİYETİM: KÖPEĞİMİ UYUTMANIZ

Alain Delon’un çok eleştiri alan vasiyeti ile ilgili açıklaması ise şöyle:

“Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması.”

Fransa'nın Douchy bölgesindeki çiftliğinde 50'ye yakın köpek besleyen Delon 35 köpeği için mezarlık bile yaptırmıştı.

