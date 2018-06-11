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ALES artık yılda 3 kez yapılacak

Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun son yaptığı toplantı sonrasında senede iki defa gerçekleşen ALES'in bu sene üç kez yapılmasına karar verildi.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 19:52..
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ÖSYM'de Sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun son yaptığı toplantıda senede iki defa yapılan ALES'in bu sene 3 kez yapılmasına karar verildi. 2018 yılında ALES üç defa yapılacak, ÖSYM'de karar sonrası takvimde değişikliğe giderek yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. ALES/1 6 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

ALES 2 VE 3 SONBAHARDA

Geriye kalan iki sınavdan takvim içerisinde yer alan ALES 2 30 Eylül'de , ALES 3 ise daha önceden belirlendiği tarihte yani 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek.

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