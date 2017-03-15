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ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi başvuruları başladı.

15.03.2017 - 13:58
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ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017-ALES ilkbahar dönemi, 7 Mayıs 2017'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak.

BAŞVURULAR 23 MART'A KADAR SÜRECEK

Başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 180 dakika süre verilecek. Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Açıklamada, başvuru, sınav ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuzu, adayların başvuru öncesi dikkatle incelemesi uyarısı yapıldı.

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