ALES sınavı 6 Mayıs'ta

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan 2018 ALES sınav başvuru tarihleri, 7 Mart 2018 tarihinde başlayıp, 15 Mart 2018 tarihinde sona erdi.
SONUÇLAR HAZİRANDA
Başvuru yapmayı kaçıranlar için ise en geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. ALES 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak.
Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.
SONBAHAR DÖNEMİ KASIMDA
2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru günü ise 10 Ekim 2018.
ALES sonbahar dönemi sınav tarihi 18 Kasım 2018.