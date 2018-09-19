ALES üçüncü sonbahar dönemi başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkez, (ÖSYM), resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 Sonbahar dönemi başvuruları alınmaya başlandı.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Son başvuru tarihi ise 27 Eylül. Sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi. Sınav 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak.

10.15’te başlayacak olan sınav, 150 dakika (2.5 saat) sürecek. ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak. Sınava geç kalan adaylar içeri alınmayacak.

SINAV KASIMDA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre ALES'in yapılacağı tarih ise 18 Kasım Pazar günü.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenlerle denklik belgesi almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi alanlar başvurabilirler.

Adaylar sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan ‘Ödemeler’ alanından kredi kartı/banka kartı ile yapabilirler. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

SORU SAYISI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan, Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen

yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.