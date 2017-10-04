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Aletli iniş sistemi 'ILS' nedir

ILS nedir? ILS nasıl çalışır? ILS ne işe yarar?

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Uçakların konu olduğu haberlerde sıkça karşımıza çıkan ILS ile ilgili bilgiler bu yazıda.

ILS NEDİR?

İngilizce 3 sözcüğün baş harflerinden oluşan ILS'nin açılımı; 'Instrument Landing System', Türkçesi ise; 'Aletli iniş sistemi'dir.

ILS NE İŞE YARAR?

Uçağın piste hassas iniş yapmasını sağlayan, navigasyon sistemleri arasında en çok bilinenidir.

Bugün çoğu havalimanında kullanılan en pratik iniş sistemini oluşturur. Ana amacı, pilota iniş için uygun hattı ve irtifayı verir. Kesin, güvenilir olmasının yanı sıra uçak üzerinde az alet gerektirmesidir. Buna ilaveten diğer navigasyon sistemleri ile kullanılabilir bir sistemdir. ILS genelde kötü hava koşullarında kullanıldığı için atmosferik olaylardan kesinlikle etkilenmezdir ve uzun ömürlüdür.

Aletli iniş sistemi 'ILS' nedir

ILS NASIL ÇALIŞIR?

Localizer ve Glide-Slope radyo vericileridir. Bu vericilerden gönderilen sinyaller kokpitteki alıcılar sayesinde pilotlara ulaştırılır. Localizer uçağa pistin orta noktasını buldurmaya çalışır. Glide-Slope ise uçağın süzülüşünü 3º yapmak için çalışır.

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