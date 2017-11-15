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Alev alan araçtan son anda kurtuldu

Bayrampaşa'da içinde sürücü bulunan kamyonet, alev aldı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

15.11.2017 - 08:16
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Sürücü, alev alev yanan araçtan son anda kendisini dışarı atarken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alev alan araçtan son anda kurtuldu

SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI

Bayrampaşa'da kuru gıda halinde ismini vermek istemeyen panelvan kamyonetin sürücüsü, aracına mal almak için sabaha karşı kuru gıda haline geldi. Aracını park eden sürücü, motor kısmından bir anda alevler yükseldiğini görünce kendisini dışarı attı. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri bir yandan sürücünün yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alev alev yanan araçtan kurtulan sürücü aracın içindeki mallarını güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtardı.

Alev alan araçtan son anda kurtuldu

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmayla yanan aracı tamamen söndürerek soğutma çalışmasına geçti.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Alev alan araçtan son anda kurtuldu

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