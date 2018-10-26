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Alev alan otomobil kaza yaparak 3 aracı daha yaktı

İzmir'de alev alan bir otomobil 3 araca daha çarptı. Kazada toplam 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA | 26.10.2018 - 05:34..
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Bornova'da  seyir halinde olduğu sırada alev alan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.

Alev alan otomobil kaza yaparak 3 aracı daha yaktı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir tomobilin sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki 06 GC 6112 ve 34 SK 2863 plakalı transit araçlar ile 35 MH 292 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası, araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken, alevler park halindeki araçlara sıçradı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Alev alan otomobil kaza yaparak 3 aracı daha yaktı

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