Alev alan otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Konya yolundan Oran semti istikametine giden Mustafa Bahadır K. idaresindeki 06 RMK 54 plakalı otomobil, Turan Güneş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup ormanlık alana devrilen araçtaki sürücü sıkışarak yaralandı. Bu sırada otomobil, deposundan sızan benzinin tutuşması nedeniyle yanmaya başladı.

Kazaya görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, sürücü Mustafa Bahadır K'yı alevler büyümeden araçtan çıkardı. Yaralı sürücü daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Otomobili saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde otomobilin alevler içinde kaldığı an ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiği dakikalar ekrana yansıdı.

Bu sırada otomobil sürücüsünü araçtan çıkaran vatandaşların daha sonra olası bir patlama tehdidi karşısında alevleri uzaktan izlediği görüldü.