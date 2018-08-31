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Alev alan otomobilini gözyaşlarıyla izledi

Ankara’da seyir halindeki otomobilin yakıt tankının alev alması sonucu çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

İHA | 31.08.2018 - 03:24..
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Altındağ ilçesi Gülveren Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakası belirlenemeyen bir otomobil, yakıt tankından alev aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir anda parlayan alevleri gören araç sürücüsü can havliyle araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı.

Olayı gören vatandaşlar, araç sahibinin yardımına koştu. Yol kenarında bulunan oto yıkamacıdan uzatılan hortumla araca köpüklü su sıkıldı. Yapılan müdahalenin sonuç vermemesi üzerine yıkılan araç sahibi, bir kenara çökerek gözyaşları içinde aracının yanışın seyretti. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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