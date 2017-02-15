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Alevi kanaat önderi ‘evet’ diyeceklerini açıkladı

Alevi kanaat önderi Hasan Doğan, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumda ‘evet’ oyu kullanacaklarını söyledi.

15.02.2017 - 18:14
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Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağı 16 Nisan’da ki referandum da toplumun değişik kesimlerinden destek geliyor.

"CUMHURBAŞKANI AYRIM YAPMIYOR"

Adıyaman’da ki Alevi kanaat önderlerinden Hasan Doğan, Cumhurbaşkanını desteklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanının Müslüman ülke lideri olduğunu, Alevi Sünni, Kürt Türk ayrımı yapmadığın dile getirdi.

"EVET DİYENDE HAYIR DİYEN DE BİRBİRİNİ KIRMASIN"

Hasan Doğan açıklamasında, “1982 Anayasası bir darbe yasasıdır. Ben şahsım olarak bu referanduma ‘evet’ diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımın yanında yer alacağımı da söylüyorum. Adıyaman halkı her zaman Cumhurbaşkanımızı bağrına basmış ve desteği vermiştir. İnşallah referandum da yine aynı şekilde sandıktan gümbür gümbür ‘evet’ çıkacağına inanıyorum. ‘Evet’ diyen ile ‘hayır’ diyenler birbirini kırmadan, özgür iradesini kullansınlar” dedi.

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