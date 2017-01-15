Alevlerin arasına dalıp komşusunu kurtardı

Yangın gece saat 02.20 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına yalayan 65 yaşındaki Yaşar Şen, yatağında uyuduğu sırada elektrik sobası devrildi. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Menderes Kuru evin camlarını kırarak içeri girdi. Kapının önünde baygın halde duran yaşlı adamı dışarı çıkartmayı başaran Kuru, bir taraftan müdahalede bulunurken bir taraftan da 112 sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın mahalline gelen 112 sağlık ekipleri de yaşlı adamı branda sedye ile ambulansa alarak, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerine gelen diğer ambulansta ise yaşlı adamı kurtarırken elleri hafif şekilde yaralanan Menderes Kuru’nun tedavisi yapıldı. Yangınla ilgili olarak gazetecilere bilgi veren Menderes Kuru, komşusunun sesini duyunca dışarı çıktığını ve yangını fark edip camları kırarak eve girdiğini söyledi. Kuru konuşmasında "Komşumun sesini duydum ben. Camları kırdım. Camın önünde komşum vardı. Çektim dışarıya aldım. Çekerken de ellerim yandı" dedi.

Yangının meydana geldiği eve gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ilk incelemede kesin olmamakla birlikte yangının elektrik sobasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın müşahede altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak rapor hazırlarken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.



























