taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.772
USD
4,0982
EURO
5,0670
ALTIN
177,21
PETR
72,1200

Alevlerin içinde kalan kedi kalp masajı hayata döndü

Sakarya'da meydana gelen yangında itfaiyenin evden hareketsiz halde çıkardığı kediye, 112 Acil ekibi müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı.

DHA | 18.04.2018 - 10:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hendek Yenimahalle'de meydana gelen olayda Gökhan A.'ya ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Gökhan A. kendini dışarı atarak canını kurtarırken, kedisi içeride kaldı.

Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederken kısa süre içinde evde bulunan kediyi de dışarıya çıkardı.

Alevlerin içinde kalan kedi kalp masajı hayata döndü

OKSİJEN MASKESİ TAKILDI

Evde yoğun dumana maruz kalan kedinin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kediye hemen oksijen maskesi takılarak kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu yeniden nefes almaya başlayan kedi hayata döndü.

Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevlerin içinde kalan kedi kalp masajı hayata döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mahir Ünal: Bahçeli'nin teklifini değerlendireceğiz
Erken seçim kararının kesinleşmediğini belirten Ünal, Bahçeli'nin çağrısının 'danışıklı dövüş' olmadığını ifade etti.
FETÖ soruşturması kapsamında 25 subaya gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında 16 albay 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan firari sanık ile eşi örgütün hücre evinde yakalandı.
Manisa lalesini koparana 48 bin 625 lira ceza
Spil Dağı Milli Parkı’nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanların 48 bin 625 lira ceza ödeyeceği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

186
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

91
Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

346
Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

64
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

49
Eliyle tespih çekip diziyle makas attı

Eliyle tespih çekip diziyle makas attı

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM