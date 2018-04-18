Alevlerin içinde kalan kedi kalp masajı hayata döndü

Hendek Yenimahalle'de meydana gelen olayda Gökhan A.'ya ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Gökhan A. kendini dışarı atarak canını kurtarırken, kedisi içeride kaldı.
Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederken kısa süre içinde evde bulunan kediyi de dışarıya çıkardı.
OKSİJEN MASKESİ TAKILDI
Evde yoğun dumana maruz kalan kedinin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kediye hemen oksijen maskesi takılarak kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu yeniden nefes almaya başlayan kedi hayata döndü.
Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.